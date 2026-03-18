Derby anche per la NBA Europe, il CorSera: "Oaktree in sorpasso"

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Negli ultimi mesi l'ipotesi di una lega di basket europea gestita dalla NBA, conosciuta a oggi come NBA Europe, sta prendendo piede non solo mediaticamente ma anche effettivamente nei rapporti istituzionali che la lega cestistica nordamericana sta intrattenendo con alcuni dei club più importanti del mondo, sia a livello di pallacanestro che a livello calcistico (a meno che la cosa non coincida come nel caso di Barcellona, Real e Bayern Monaco). Tra i nomi coinvolti anche quello del Milan con il proprietario Gerry Cardinale già da tempo in prima linea per cercare di collaborare alla creazione di questa nuova lega nel panorama europeo.

Cardinale già da un po' è al lavoro con RedBird per capire la fattibilità dell'investimento, tanto che ha già avuto colloqui anche con Leo Dell'Orco, numero 1 di Armani, per capire come muoversi eventualmente anche in sinergia con l'Olimpia Milano. La notizia di oggi però è riportata dal Corriere della Sera e potrebbe essere un campanello di allarme per il manager americano rossonero. Scrive il CorSera: "Derby Inter-Milan per la NBA Europe. Oaktree in sorpasso". Nel sottotitolo poi si legge: "Il fondo Usa e RedBird di Cardinale pronte a investire e ad avere una squadra a Milano". Anche la proprietà interista ha mosso i primi passi e ha destato ottime impressioni sia lato Olimpia che lato NBA Europe. Tutto sarà da capire a livello economico (tassa di 500 euro di meda di ingresso) ma anche a livello di politica sportiva, con il ruolo della Eurolega e delle federazioni.