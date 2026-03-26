Gazzetta: "Rabiot trascinatore: un gol al Maradona per il sogno Milan"
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Rabiot trascinatore: un gol al Maradona per il sogno Milan". Dopo la sosta i rossoneri sono attesa dalla gara in casa del Napoli che è un vero e proprio spareggio per capire chi potrà insidiare l'Inter nella corsa al tricolore. A trascinare il Diavolo ci sarà sicuramente Adrien Rabiot, che è diventato ormai un fattore per il Diavolo: con lui in campo, infatti, la squadra di Max Allegri ha una media punti da scudetto. Il centrocampista francese proverà a segnare la sua prima rete al Napoli in carriera.
SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA 31^ GIORNATA
Lecce-Atalanta Sabato 4 aprile ore 15
Sassuolo-Cagliari Sabato 4 aprile ore 15
Verona-Fiorentina Sabato 4 aprile ore 18
Lazio-Parma Sabato 4 aprile ore 20:45
Cremonese-Bologna Domenica 5 aprile ore 15
Pisa-Torino Domenica 5 aprile ore 18
Inter-Roma Domenica 5 aprile ore 20:45
Udinese-Como Lunedì 6 aprile ore 15
Juventus-Genoa Lunedì 6 aprile ore 18
Napoli-Milan Lunedì 6 aprile ore 20:45
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan