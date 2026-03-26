Gazzetta: "Rabiot trascinatore: un gol al Maradona per il sogno Milan"

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L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Rabiot trascinatore: un gol al Maradona per il sogno Milan". Dopo la sosta i rossoneri sono attesa dalla gara in casa del Napoli che è un vero e proprio spareggio per capire chi potrà insidiare l'Inter nella corsa al tricolore. A trascinare il Diavolo ci sarà sicuramente Adrien Rabiot, che è diventato ormai un fattore per il Diavolo: con lui in campo, infatti, la squadra di Max Allegri ha una media punti da scudetto. Il centrocampista francese proverà a segnare la sua prima rete al Napoli in carriera.

SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA 31^ GIORNATA

Lecce-Atalanta Sabato 4 aprile ore 15

Sassuolo-Cagliari Sabato 4 aprile ore 15

Verona-Fiorentina Sabato 4 aprile ore 18

Lazio-Parma Sabato 4 aprile ore 20:45

Cremonese-Bologna Domenica 5 aprile ore 15

Pisa-Torino Domenica 5 aprile ore 18

Inter-Roma Domenica 5 aprile ore 20:45

Udinese-Como Lunedì 6 aprile ore 15

Juventus-Genoa Lunedì 6 aprile ore 18

Napoli-Milan Lunedì 6 aprile ore 20:45