Tuttosport titola sul Milan: "Loftus-Cheek fa ridere Allegri"

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"Loftus-Cheek fa ridere Allegri": titola così stamattina Tuttosport che spiega che ieri Ruben Loftus-Cheek è tornato ad allenarsi in gruppo e punta a tornare in campo dopo la sosta nel big-match contro il Napoli. L'inglese è ai box dal 22 febbraio, giorno in cui, nel match contro il Parma, in seguito ad un duro scontro con il portiere gialloblu Corvi, ha rimediato la frattura del processo alveolare della mascella. Il centrocampista rossonera è stato poi operato: inizialmente si parlava di uno stop di otto settimane, ma l'ex Chelsea ha accorciato i tempi di recupero e dopo la sosta dovrebbe tornare a disposizione di Max Allegri.

IERI LA RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI

Giornata di ripresa di lavoro ieri a Milanello dopo i tre giorni di riposo concessi da mister Allegri, con alcune novità. Ruben Loftus-Cheek, apprende la redazione di MilanNews.it, ha ripreso ad allenarsi dopo l'intervento chirurgico alla mascella delle scorse settimane. L'inglese si era infortunato in uno scontro di gioco con il portiere del Parma, Edoardo Corvi, lo scorso 22 febbraio. L’inglese per la prima volta ha lavorato in gruppo (molto ridotto considerando l'assenza dei nazionali) e va verso la convocazione per la gara di Napoli di Pasquetta. Invece Rafael Leao e Matteo Gabbia hanno continuato con cure e terapie per guarire dai rispettivi infortuni.