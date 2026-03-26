Il Chelsea su Pavlovic, ma per il Milan il serbo resta un punto fisso su cui costruire la difesa dell’anno prossimo

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Tra i giocatori del Milan che sono cresciuti di più da quando Massimiliano Allegri è tornato a Milanello c'è sicuramente Strahinja Pavlovic, il quale è diventato un punto fermo della retroguardia milanista. Le sue prestazioni positive hanno attirato l'attenzione di alcuni club, in particolare il Chelsea che lo sta tenendo d'occhio e ha già avuto dei contatti con il suo entourage.

Ma per il club di via Aldo Rossi, il centrale serbo, il cui prezzo è raddoppiato rispetto ai 18 milioni di euro, più due di bonus, spesi nell’estate del 2024 dal Milan per acquistarlo a titolo definitivo dal Salisburgo, non è sul mercato in quanto è un punto fisso su cui costruire la difesa dell’anno prossimo. A riferirlo è questa mattina il Corriere dello Sport.