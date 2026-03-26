Il Chelsea su Pavlovic, ma per il Milan il serbo resta un punto fisso su cui costruire la difesa dell’anno prossimo

Il Chelsea su Pavlovic, ma per il Milan il serbo resta un punto fisso su cui costruire la difesa dell’anno prossimoMilanNews.it
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Oggi alle 09:19Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Tra i giocatori del Milan che sono cresciuti di più da quando Massimiliano Allegri è tornato a Milanello c'è sicuramente Strahinja Pavlovic, il quale è diventato un punto fermo della retroguardia milanista. Le sue prestazioni positive hanno attirato l'attenzione di alcuni club, in particolare il Chelsea che lo sta tenendo d'occhio e ha già avuto dei contatti con il suo entourage. 

Ma per il club di via Aldo Rossi, il centrale serbo, il cui prezzo è raddoppiato rispetto ai 18 milioni di euro, più due di bonus, spesi nell’estate del 2024 dal Milan per acquistarlo a titolo definitivo dal Salisburgo, non è sul mercato in quanto è un punto fisso su cui costruire la difesa dell’anno prossimo. A riferirlo è questa mattina il Corriere dello Sport.