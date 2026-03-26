CorSport: "Bomber Pavlovic, il Chelsea lo osserva". Contatti con l'entourage del serbo

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Il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così: "Bomber Pavlovic, il Chelsea lo osserva". Il difensore serbo, autore qualche giorno di un bellissimo gol al Torino con un tiro al volo da fuori area, è sicuramente uno dei giocatori del Milan che è cresciuto di più in questa stagione con Max Allegri in panchina. L'ex Salisburgo è diventato un punto fermo della retroguardia milanista e le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni di diversi club, tra cui anche il Chelsea.

I Blues lo stanno osservando con attenzione e hanno già avuto dei contatti con l'entourage di Pavlovic, il cui prezzo è raddoppiato rispetto ai 18 milioni di euro, più due di bonus, spesi nell’estate del 2024 dal Milan per acquistarlo a titolo definitivo dal Salisburgo. Nonostante l'interesse degli inglesi, per il club di via Aldo Rossi il serbo resta un punto fisso su cui costruire la difesa dell’anno prossimo.