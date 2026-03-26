Milan, niente amichevole durante la sosta: più probabile una partitella in famiglia con Milan Futuro

Milan, niente amichevole durante la sosta: più probabile una partitella in famiglia con Milan FuturoMilanNews.it
Oggi alle 09:29Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Nei giorni scorsi, Massimiliano Allegri aveva ventilato l'idea di un’amichevole durante questa sosta per le nazionali per dare minuti a coloro che hanno bisogno di giocare un po' per migliorare la loro condizione fisica, come per esempio Santiago Gimenez, il quale è tornato in campo contro il Torino dopo quasi cinque mesi (l'ultima presenza risaliva a fine ottobre). 

In realtà, come riferisce stamattina l'edizione odierna di Tuttosport, non è previsto nessun test amichevole contro una squadra terza, più probabile che venga organizzata una partitella in famiglia, magari nel fine settimana, tra i big rimasti a lavorare a Milanello e Milan Futuro, per testare un po’ la gamba.