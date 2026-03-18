Pulisic-Leao, allarme rientrato. Il CorSera: "Stretta di mano e pace fatta"

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Una delle notizie più importanti della giornata di ieri, che ha visto il Milan tornare ad allenarsi a Milanello per la prima volta dopo la sconfitta patita all'Olimpico contro la Lazio, è stata sicuramente quella della pace fatta tra Rafael Leao e Christian Pulisic. I due avevano bisticciato negli spogliatoi, a Roma, al termine della gara: in particolare il numero 10 portoghese si era lamentato con il compagno statunitense per non avergli servito il pallone in profondità in un paio di circostanze in cui aveva dettato il movimento, indisposizione notata anche da chi guardava la gara in televisione.

Allarme rientrato però, come conferma questa mattina la stampa da più parti e anche sul Corriere della Sera che titola così: "Leao-Pulisic: stretta di mano e pace fatta". Poi un commento generale, ad aprire la settimana che porterà alla sfida di San Siro di sabato alle ore 18 contro il Torino: "Rossoneri in cerca di riscatto dopo il flop con la Lazio". In questo senso ieri, dopo le scuse di Leao davanti a tutti, Allegri ha lanciato un messaggio molto chiaro: voltiamo pagina e pensiamo alla prossima partita.