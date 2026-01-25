Ordine smonta il caso Fabregas: “Nessuna trappola, Allegri parlò prima di Como-Toro”

Oggi alle 01:00
di Niccolò Crespi

Franco Ordine, noto giornalista ed opinionista sportivo è intervenuto così in merito a quanto accaduto nel post partita di Como-Torino. Alla domanda piccante dei giornalisti presenti a Cesc Fabregas, Ordine fa chiarezza spiegando:

“Tra malafede di pisquani e disinformazione smaccata di colleghi superficiali chiedono a Fabegras dopo il 6-0 sul Toro. Allegri ha escluso il Como dalla Champions, ma Cesc ha evitato la trappola. Allegri ha parlato a Milanello alle 12, molte ore prima di Como-Torino”.

