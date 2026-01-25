Ordine smonta il caso Fabregas: “Nessuna trappola, Allegri parlò prima di Como-Toro”
Franco Ordine, noto giornalista ed opinionista sportivo è intervenuto così in merito a quanto accaduto nel post partita di Como-Torino. Alla domanda piccante dei giornalisti presenti a Cesc Fabregas, Ordine fa chiarezza spiegando:
“Tra malafede di pisquani e disinformazione smaccata di colleghi superficiali chiedono a Fabegras dopo il 6-0 sul Toro. Allegri ha escluso il Como dalla Champions, ma Cesc ha evitato la trappola. Allegri ha parlato a Milanello alle 12, molte ore prima di Como-Torino”.
SERIE A: IL PROGRAMMA DELLA 22^ GIORNATA
VENERDI' 23 GENNAIO
Inter-Pisa 6-2
SABATO 24 GENNAIO
Como-Torino 6-0
Fiorentina-Cagliari 1-2
Lecce-Lazio 0-0
DOMENICA 25 GENNAIO
Sassuolo-Cremonese 12.30
Atalanta-Parma 15.00
Genoa-Bologna 15.00
Juventus-Napoli 18.00
Roma-Milan 20.45
LUNEDI' 26 GENNAIO
Verona-Udinese 20.45
