La Gazzetta in prima pagina su Roma-Milan: "Vietato fermarsi"MilanNews.it
Oggi alle 08:12Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Tutto pronto per il big match tra Roma e Milan, in programma questa sera allo stadio Olimpico. Un confronto importante che potrebbe dire molto sulle reali ambizioni scudetto delle due squadre. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in prima pagina in taglio alto, titola: "Vietato fermarsi".

E ancora: "Confronto verità. Gasp cerca la Champions, fiducia a Dybala-Malen. Allegri deve vincere per non far scappare l'Inter". Una doppia missione dunque per le due squadre, che non possono sbagliare quello che potrebbe essere uno snodo cruciale della stagione.