Verso Roma-Milan: le probabili formazioni delle due squadre

Verso Roma-Milan: le probabili formazioni delle due squadreMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:23Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Queste, secondo La Gazzetta dello Sport, le probabili formazioni di Roma e Milan per la gara di questa sera valida per la 22^ giornata di Serie A

ROMA: (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. 

MILAN: (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku.

LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Colombo
Assistenti: Perrotti-Rossi M.
IV Ufficiale: Zufferli
VAR: Di Bello
AVAR: Abisso

DOVE VEDERE ROMA-MILAN
Data: domenica 25 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico di Roma
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it