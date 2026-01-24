È fatta per il rinnovo di Mike Maignan: manca solo firma e ufficialità

Mike Maignan-Milan, ormai ci siamo! Nonostante fosse impensabile, anche solo la scorsa estate, la possibilità di rinnovo per il portiere e capitano rossonero, negli ultimi mesi le parti si sono riavvicinate e sono giunte a un accordo che aspetta solo di essere ufficializzato. A confermare le indiscrezioni delle ultime ore è Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, che ha confermato come sia tutto fatto tra il club rossonero e Mike Maignan. Sarà un rinnovo fino al 2031 e il portiere riceverà uno stipendio alla Leao. Manca solo la firma e l'ufficialità.

Queste le parole di Moretto sul rinnovo di Mike Maignan: "Ci sono novità importanti e definitive per il rinnovo di contratto di Mike Maignan. Il portiere non ha ancora firmato il proprio rinnovo di contratto ma è tutto fatto a livello verbale: gli accordi sono stati raggiunti, sia sullo stipendio di Maignan, sia sulla sua volontà che sulle sue commissioni. Manca solo la firma e l'ufficialità. MIke Maignan rinnoverà con il Milan fino al 2031 e diventerà uno dei più pagati al Milan: stipendio di 5 milioni netti più due di bonus, all'incirca lo stesso stipendio di Rafael Leao".