Rinnovo Modric: il Milan aspetta fiducioso la conferma della volontà di prolungare il contratto per un altro anno

Luka Modric è il faro del centrocampo del Milan che spera possa averlo in rosa anche nella prossima stagione. La situazione del croato è ben nota: la scorsa estate ha firmato un contratto annuale con il Diavolo che scadrà il prossimo 30 giugno, ma ha un'opzione per prolungarlo di un altro anno. Al momento il giocatore non ha ancora preso una decisione sul suo futuro (lo farà al termine del campionato), mentre il club di via Aldo Rossi, come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, aspetta fiducioso la conferma della volontà di prolungare il contratto per un'altra stagione.

Domenica, dopo la vittoria rossonera nel derby, Modric ha commentato così le voci sul suo futuro: "Ci sono sempre rumors intorno alla squadra, ma non mi interessa. Sono molto contento qui. È stato bello vedere Sergio Ramos allo stadio: quando il capitano viene qui bisogna vincere (ride, ndr). Non penso a nient’altro comunque, penso solo a lavorare".