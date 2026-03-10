Moretto: "Kean resta un nome che piace molto, e soprattutto, ad Allegri"

Che Moise Kean piaccia a Massimiliano Allegri non è un mistero, visto che l’allenatore toscano ha già allenato il centravanti durante i loro anni alla Juventus. Fabrizio Romano e Matteo Moretto, in live su YouTube, parlano dell’interesse rossonero per l’attaccante italiano:

“È una notizia di cui abbiamo parlato a gennaio. A gennaio ne ho parlato come di un retroscena: il profilo che piaceva di più ad Allegri per caratteristiche era quello di Kean, che comunque non si sarebbe mosso in inverno. Kean voleva chiudere la stagione in viola. Da qui e dire che il Milan è ci possa tornare forte in estate è da capire, però resta un nome che piace molto ad Allegri. Aggiungo che è molto amico di Leao, e aggiungo che è da capire il futuro di Leao. Però sono dei fattori che possono avvicinare Kean. È da capire anche la possibile proposta per cui la Fiorentina tratterebbe, quindi vedremo. C’è ancora della strada da percorrere ma è un nome che piace soprattutto ad Allegri”.