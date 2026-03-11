Moretto: "Il Milan sta monitorando Kean da molto molto vicino"

Continuano le voci sull'interessamento del Milan per Moise Kean della Fiorentina. Romano e Moretto, nel consueto video sul loro canale YouTube, ne parlano così:

Fabrizio Romano: “È un discorso che parte soprattutto dall’allenatore, da Massimiliano Allegri che ha un gradimento speciale per Moise Kean”.

Matteo Moretto: “In inverno, quando il Milan aveva già chiuso per Fullkrug e non c’era margine per arrivare ad un altro attaccante, qualche settimana dopo dissi di come Allegri avrebbe puntato volentieri su Kean. Vi confermo il gradimento di Allegri per Kean, vi confermo che il Milan lo sta monitorando da molto molto vicino. È una situazione che il Milan tiene in considerazione per l’estate. Sicuramente bisognerà capire che tipo di prezzo ne fa la Fiorentina, ma ci sono alcuni fattori che possono avvicinare Kean al Milan: l’amicizia con Leao, il fatto che Kean apra con grande entusiasmo ad una possibile idea di firmare per il Milan, giocare la Champions League. Ci sono tanti fattori che potrebbero portare a pensare. Ad oggi non c’è una trattativa, è uno scenario di mercato”.