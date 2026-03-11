André-Milan, è sempre standby: l'affare resta complicato
Il Milan pensa al campo e al mercato., e uno degli obiettivi resta André. Ne parla in edicola l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega però come l'affare rischia seriamente di sfumare dopo che i due club avevano già trovato l’accordo per 17 milioni di euro.
Poi le proteste dei tifosi e l’amarezza pubblica dell’allenatore per la cessione del giovane brasiliano, hanno portato il presidente del club a ritrattare. L’affare si è complicato e se il Corinthians non dovesse fare passi indietro rischierebbe di saltare.
