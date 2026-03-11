Fabrizio Romano: "Lewandowski, darei una percentuale più corposa all’MLS. A livello economico, per i club italiani, sarà difficile”

Nei mesi scorsi si è parlato con insistenza di una sorprendente possibilità Milan per Robert Lewandowski; ad oggi questa possibilità sembra essere davvero molto lontana. Fabrizio Romano e Matteo Moretto ne parlano così:

Fabrizio Romano: “Lewandowski non ha ancora preso una decisione definitiva per l’estate. Bisognerà capire che Barcellona sarà e con che presidente. Lewandowski vuole giocarsi i titoli che restano al Barcellona prima di prendere una decisione. Continuano a circolare club italiani nelle notizie, tra cui la Juventus”.

Matteo Moretto: “È uscito da poco questo rumor legato alla Juve: è vero che c’è stato un sondaggio per Lewandowski. La Juve vorrebbe rinnovare Vlahovic e migliorare il reparto offensivo con un altro attaccante top da affiancare e alternare a Vlahovic. Quello che mi risulta su Lewandowski è che la pista è molto molto difficile. La considero quasi impossibile, anche per un tema legato a cosa vorrà fare Lewandowski. Non solo un tema economico ma anche un tema legata a scelte di vita. Ad oggi una situazione che terrei molto bassa”.

Fabrizio Romano: “Tra le varie soluzioni per Lewansowski teniamo sempre quella di poter restare al Barça, magari come alternativa per un altro anno. Ma per il momento è qualcosa che non è ancora assolutamente deciso. Darei una percentuale più corposa all’MLS. Da quello che mi dicono negli Stati Uniti hanno già iniziato a chiamare il procuratore di Lewandowski per capire la fattibilità. A livello economico, per i club italiani, sarà difficile”.