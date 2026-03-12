Mercato Milan, la Gazzetta titola: "Dal ritorno in Europa i soldi per investire: almeno 65-70 milioni"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così sul mercato del Milan: "Dal ritorno in Europa i soldi per investire: almeno 65-70 milioni". Con la vittoria nel derby, i rossoneri si sono avvicinati all'Inter e soprattutto hanno fatto un ulteriore passo verso la qualificazione alla prossima Champions League, fin dal primo giorno di questa stagione primo obiettivo stagionale della società.

Tornare a giocare nell'Europa che conta garantirebbe al Diavolo almeno 65-70 milioni di euro, contando non solo i soldi provenienti dalla Uefa, ma anche l’indotto di stadio, merchandising, bonus commerciali e via dicendo. Questi soldi, uniti poi a quelli che arriveranno dai riscatti e da eventuali cessioni, verranno utilizzati per il mercato estivo, quando il Milan dovrà rinforzare la rosa a disposizione di Max Allegri.