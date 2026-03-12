Gozzini: "Allegri ha avuto rassicurazioni da Furlani su un colpo per reparto"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sulle manovre in attacco del Milan: "Il più classico dei pranzi con menù rossonero. Due commensali eccellenti, Max Allegri e l’ad Furlani, e come portate i temi principali dell’attualità e del futuro del club. Che ne sarà del sempre più probabile incasso Champions? Un anno fa il Milan restò forzatamente a digiuno dopo una stagione faticosa e l’ottavo posto finale che lasciò la squadra fuori dall’Europa. E ancora: come reinvestire la cifra? E infine, come la quota da reinvestire potrà farsi ancora più pesante?

Dalla sola qualificazione alla Champions League, il Milan punta a ricavare sessanta milioni. Un tema che lo stesso Max ha sempre sottolineato come determinante per le ambizioni tecniche così come per la sostenibilità economica del club. Soldi che il Milan americano reinvestirà nella squadra, come da strategia aziendale: ciò che entra in cassa grazie alla squadra viene impegnato nella squadra stressa. La cifra potrà essere resa più consistente dalla cessioni, oltre che dal tesoretto ricavato dai riscatti dei rossoneri in prestito. Cento milioni di affari sono la quota base, tenendo presenti solo l’incasso Uefa e gli obblighi di riscatto. Come riutilizzare la somma ricavata? Un colpo per reparto, un giocatore che sia nel futuro del Milan un titolare di peso. Anche su questo Allegri ha avuto rassicurazioni".