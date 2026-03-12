Ramazzotti: "Gimenez punta a dare il suo contributo perché ama il Milan e non vorrebbe cambiare maglia la prossima estate"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Santiago Gimenez: "Il ritorno in gruppo di Gimenez è stato accolto da scherzose “pacche” sulla schiena e sulla testa da parte dei compagni: un rito per i nuovi arrivati o per chi recupera da un infortunio. Santi ha sorriso e ora si sente di nuovo... a casa. Anche per Allegri, che lo aspettava, si tratta di una buona notizia: avrà a disposizione un attaccante in più, magari per i finali di partita, per risolvere il problema del gol degli attaccanti. Dall’inizio del 2026 il contributo alla causa delle punte non è stato super se si considera che, in dodici match di Serie A, Pulisic è fermo alla rete firmata il 28 dicembre contro il Verona, Fullkrug è a quota uno, Nkunku a tre e Leao a quattro. Santiago di gol al Feyenoord ne ha realizzati parecchi e quando nel mercato di gennaio 2025 è sbarcato a Milano per 28,5 milioni più bonus, i dirigenti rossoneri speravano che si sarebbe ripetuto anche al Diavolo.

I numeri dicono che non ci è riuscito, ma il messicano non è uno che si arrende. In questi ultimi due mesi e mezzo punta a dare il suo contributo perché ama il Milan e non vorrebbe cambiare maglia la prossima estate. Può riuscirci in un unico modo: dimostrando a pieno il suo valore. Prima della sosta, contro la Lazio o sabato 21 con il Torino, spera di avere una chance. Nel frattempo suda a Milanello e sorride con i compagni per essere tornato, dopo tante sedute da solo o con il fisioterapista, ad essere a tutti gli effetti un giocatore rossonero. Il peggio è alle spalle. Ora Gimenez vuole far vedere alla Serie A chi è... il vero Gimenez. La sua è una vera e propria missione e dalla carica che ha sui suoi social, sembra determinato a vincerla a ogni costo".