Verso Roma-Milan: davanti Nkunku-Leao, De Winter e Ricci dal 1'
Questa la probabile formazione del Milan: (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku.
12.24 - Il sito della Roma, avversario stasera del Milan nella sfida valida per la 22^ giornata di Serie A, ha pubblicato l'elenco dei convocati del tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini (out Rensch per una contusione al ginocchio sinistro):
Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini
Difensori: Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Lulli, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli
Attaccanti: Ferguson, Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz
12.04 - Rispetto all'ultimo match giocato dal Diavolo contro il Lecce, da registrare in mezzo al campo il ritorno dal primo minuto di Luka Modric. Con lui ci saranno l'inamovibile Adrien Rabiot e Samuele Ricci, con quest'ultimo che ha vinto il ballottaggio con Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana. Confermata la difesa di una settimana fa, vale a dire quella composta da Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Koni De Winter che verrà preferito ancora una volta a Strahinja Pavlovic.
11.52 - Alexis Saelemaekers ha recuperato in tempi record dal risentimento muscolare all'adduttore rimediato una settimana durante il match contro il Lecce a San Siro e, se non avvertirà nuovi fastidi questa mattina, stasera sarà titolare sulla fascia destra contro la Roma, squadra in cui ha giocato in prestito nella scorsa stagione.
11.40 - Se non cambia idea oggi a poche ore dal fischio d'inizio della gara, Massimiliano Allegri sembra aver scelto la coppia d'attacco che partirà dal primo minuto stasera contro la Roma: i titolari dovrebbero essere infatti Christopher Nkunku e Rafael Leao, che ieri sono stati provati tra i titolari nella rifinitura a Milanello. In panchina dunque Christian Pulisic e Niclas Fullkrug, pronti ad entrare poi in campo nella ripresa. Ad agire da centravanti sarà il francese, mentre il portoghese potrà muoversi su tutto il fronte offensivo e avrà più libertà di allargarsi anche sulla sua amata fascia sinistra dove lui, Bartesaghi e Rabiot dovranno mettere in difficoltà Celik e Mancini (con Pulisic titolare la prima punta l'avrebbe fatta Leao). Il numero 10 milanista dovrà poi anche dare profondità alla formazione rossonera per impedire alla Roma di pressare a tutto campo e di schiacciare il Diavolo.
11.30 - La settimana rossonera è stata incentrata soprattutto sulla figura di Alexis Saelemaekers, uscito nei minuti finali della gara con il Lecce per un problema muscolare: da venerdì il belga si è allenato con la squadra e Allegri difficilmente rinuncerà a lui sulla fascia destra. Sulla corsia opposta agirà Bartesaghi, mentre al centro, accanto agli insostituibili Modric e Rabiot, potrebbe trovare posto Samuele Ricci favorito nel ballottaggio a tre con Fofana e Loftus-Cheek. Sorpresa anche in difesa con De Winter che sarà confermato e dovrebbe prendere di Pavlovic recuperato e a disposizione ma non ancora al meglio dopo l'infortunio alla testa. In attacco si va verso la coppia Nkunku-Leao, con il francese che è in vantaggio su Pulisic.
Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Roma-Milan, gara valida per la 22^ giornata di Serie A. Dopo la vittoria di venerdì contro il Pisa, l'Inter è tornata a +6 sui rossoneri che quindi devono vincere per accorciare la distanza dalla capolista, ma non sarà facile contro i giallorossi attualmente quarti in classifica a -4 dal Diavolo. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno una novità che arriverà dal ritiro della squadra di Max Allegri nella Capitale. Restate con noi!!!
