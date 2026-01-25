Mercato Milan: per Repubblica l'obiettivo per la difesa è Gila della Lazio, lavori in corso

vedi letture

In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna di Repubblica riferisce che l'obiettivo del club rossonero per la difesa è Mario Gila, centrale spagnolo classe 2000 che milita nella Lazio con cui ha un contratto fino al 2027. Lavori in corso per il difensore biancoceleste che in questa stagione ha collezionato finora 22 presenze tra Serie A (21) e Coppa Italia (1). A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna di Repubblica.

Sul mercato di gennaio del Milan, Max Allegri ha dichiarato ieri in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma: "Il mercato più importante è quello estivo e la società ha lavorato molto bene in uscita ed in entrata. A gennaio i migliori le squadre se li tengono. Poi ci sono le eccezioni, vedi Fullkrug: il direttore è stato molto bravo a portarlo all'inizio del mercato. Se fosse arrivato una settimana dopo avrebbe già saltato due partite. Noi di campo pensiamo al campo, al resto ci pensa la società".