Rinnovo Maignan, ci siamo: decisivi Allegri e il preparatore dei portieri Filippi

vedi letture

Anche il nodo delle commissioni per gli agenti di Mike Maignan è stato sciolto e dunque è praticamente tutto fatto per il rinnovo del portiere francese che a breve firmerà il prolungamento con il Milan fino al 2031 a cinque milioni più due di bonus. Come spiega stamattina Repubblica, per arrivare a questo epilogo, che sembrava lontanissimo fino a qualche settimana fa, sono stati decisivi Massimiliano Allegri, che lo ha messo al centro del suo progetto, e il preparatore dei portieri Claudio Filippi.

In questi mesi non sono mancate le manifestazioni di interesse nei confronti di Maignan: non è un mistero che anche club come Juventus e Bayern Monaco abbiano chiesto informazioni al suo entourage, ma il portiere francese ha aspettato la mossa del club di via Aldo Rossi. Dopo mesi in cui la trattativa era bloccata, le parti hanno ripreso a parlare e così si è arrivati a questo accordo che fino a qualche settimana fa sembrava davvero impossibile.