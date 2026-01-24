Futuro Camarda, i primi tentativi di risolvere il prestito sono andati a vuoto: il punto

La stagione di Francesco Camarda non ha preso la piega che nè il calciatore, nè il Milan (proprietario del cartellino), nè il Lecce (squadra per cui gioca in prestito) speravano. Il giovane attaccante classe 2008 è fermo dal giorno dell'Epifania per un problema alla spalla che inizialmente il club pugliese aveva identificato come un infortunio da cui recuperare in circa tre settimane. Le cose però si sono rivelate più serie del previsto e il giocatore avrebbe deciso per passare dall'operazione, il che lo costringerebbe a saltare due o tre mesi.

Questo pomeriggio il collega Luca Bianchin, giornalista per la Gazzetta dello Sport, fornisce qualche dettaglio e aggiornamento sulla definizione del futuro di Camarda, discusso in questi giorni da Milan e Lecce. Secondo quanto riportato, i due club sono stati a colloquio nelle ultime ore ma non hanno trovato un punto di incontro sulla risoluzione del prestito. Ora sarà dato spazio alle partite del weekend e poi da lunedì si riporterà il tema al centro del tavolo. Va rimarcato che Camarda è in prestito al Lecce con la formual del diritto di riscatto e controriscatto in favore del Diavolo.