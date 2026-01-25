Milan Futuro, in arrivo un rinforzo in difesa: è il 2008 senegalese Cissé

Il Milan è vicino a chiudere un colpo in prospettiva: si tratta di El Hadj Malick Cissé, difensore centrale senegalese del 2008 che gioca ancora in patria nella Be Sport Academy e che ha disputato il Mondiale Under 17 in Qatar a novembre. Sulle sue tracce c'erano anche Barcellona Lipsia, ma i rossoneri sono stati più veloci e hanno anticipato la concorrenza. Cissé, che verrebbe inizialmente aggregato al Milan Futuro di Massimo Oddo, sarebbe uno dei due extracomunitari tesserabili dal Milan in questa sessione.

In merito al mercato di gennaio del Milan, Max Allegri ha dichiarato ieri in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma: "Il mercato più importante è quello estivo e la società ha lavorato molto bene in uscita ed in entrata. A gennaio i migliori le squadre se li tengono. Poi ci sono le eccezioni, vedi Fullkrug: il direttore è stato molto bravo a portarlo all'inizio del mercato. Se fosse arrivato una settimana dopo avrebbe già saltato due partite. Noi di campo pensiamo al campo, al resto ci pensa la società".