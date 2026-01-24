Romano: "Mateta piace tanto al Milan: un gradimento che non cambia"
Dopo aver acquistato Niclas Fullkrug quando ancora la finestra invernale doveva essere aperta, il Milan è rimasto piuttosto quieto sul fronte calciomercato e al momento non ci sono indicazioni che portano a pensare che possa esserci qualche movimento significativo nei giorni conclusivi di questa sessione. Ciononostante ci sono dei nomi che da via Aldo Rossi sono seguiti, uno di questi è Jean-Philippe Mateta, centravanti francese del Crystal Palace, che è in uscita dal club inglese e su cui si era fatta avanti anche la Juventus.
Fabrizio Romano, nel suo ultimo video su YouTube, ha parlato dell'interesse del Milan per Mateta che rimane e che potrebbe concretizzarsi più in futuro piuttosto che oggi: "Mateta è un giocatore su cui c'è il gradimento del Milan, già dalla scorsa estate e nei mesi di ottobre e novembre: è un gradimento che non cambia. Mateta piace tanto al Milan e io credo che se in futuro si dovesse presentarsi l'opportunità ci proverà, magari non si presenterà a gennaio o magari si apriranno scenari diversi. Credo che al Milan il ragazzo continua a piacere come caratteristiche"
