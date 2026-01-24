Milan vicino a El Hadj Malick Cissè, centrale senegalese classe 2008

In questa sessione invernale di calciomercato il Milan ha provato a prendere un difensore centrale, ma più in ottica futura rispetto che per la rosa rossonera a disposizione di Massimiliano Allegri. In particolare la partenza di Matteo Dutu destinazione Dinamo Bucarest ha lasciato un buco da colmare nella rosa di Milan Futuro a disposizione di Massimo Oddo. Per questo i rossoneri si erano avvicinati moltissimo a Juwensley Onstein, centrale classe 2007 che però è stato poi scippato dal Barcellona.

Da via Aldo Rossi allora il mirino si è spostato su El Hadj Malick Cissè, difensore centrale senegalese classe 2008, alto 185 centimetri, che oggi gioca in patria nella Be Sport Academy di Dakar, capitale del paese che si è appena laureato campione d'Africa. A riportare la notizia è Luca Bianchin, collega della Gazzetta dello Sport, che sottolinea come Cissè sia stato protagonista con la nazionale senegalese al Mondiale U17 di novembre e che fosse anche cercato da Barcellona e Lipsia.