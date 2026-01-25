Milan, in chiusura il 2008 Cissé: sarebbe uno dei due extracomunitari tesserabili dal Diavolo in questa sessione

Se il mercato della prima squadra sembra essere ormai chiuso, il Milan è vicino a chiudere un colpo in difesa per il Milan Futuro: i rossoneri stanno infatti chiudendo per El Hadj Malick Cissé, difensore senegalese del 2008 che gioca ancora in patria nella Be Sport Academy e che ha disputato il Mondiale Under 17 in Qatar a novembre. Il giovane centrale, che piaceva anche a Barcellona e Lipsia, verrebbe inizialmente aggregato alla seconda squadra allenata da Massimo Oddo e sarebbe uno dei due extracomunitari tesserabili dal Milan in questa sessione.