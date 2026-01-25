Dalla Spagna: Milan e Lazio stanno finalizzando l'accordo per Gila per l'estate. Affare da 20 milioni, il 50% andrà al Real Madrid

Mario Gila, difensore classe 2000 della Lazio, è nel mirino del Milan in vista della prossima stagione: il Diavolo è pronto a mettere sul piatto 20 milioni di euro per acquistarlo dal club di Claudio Lotito. Lo riferisce AS che spiega che le due società stanno trattando e stanno finalizzando l'accordo. Il noto quotidiano spagnolo ricorda poi che il 50% della cifra del trasferimento andrà al Real Madrid, ex squadra del difensore che detiene questa percentuale sulla sua rivendita.

LAZIO, ROMAGNOLI RESTA

Intanto in casa biancoceleste tiene banco la questione Alessio Romagnoli che sembra ad un passo dalla cessione in Arabia Saudita e invece ora l suo addio è stato bloccato dalla Lazio. Questa la nota del club: "La S.S. Lazio ribadisce che Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e comunica che il difensore rimarrà un giocatore biancoceleste. Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all’interno del gruppo squadra".