Un punto che oggi non fa rumore ma che peserà: all'Olimpico il Milan fa la partita giusta

vedi letture

Non è il risultato che scalda il cuore dei tifosi, ma è uno di quei punti che a fine stagione rischiano di pesare come macigni. Il pareggio dell'Olimpico contro la Roma è la classica partita da non perdere, soprattutto per come e dove è maturata. Il Milan esce indenne da uno dei campi più complicati del campionato, contro una Roma nel suo momento migliore per condizione, fiducia e continuità di risultati, e che giovedì scorso in Europa League, fra le altre cose, aveva fatto riposare tutti i suoi uomini migliori proprio per questa partita.

In un contesto simile, strappare un punto significa tenere la rotta, non perdere terreno e restare agganciati al terno Champions. Non spettacolo puro, forse, ma solidità e maturità, due concetti che a lungo andare conteranno più di ogni cosa.

L'Olimpico e una Roma in fiducia: perché questo punto è importante

Guardando il contesto e i 90 minuti di gioco, il pareggio assume un valore ben più alto di quanto dica la classifica, comunque positiva. La Roma arrivava alla sfida con entusiasmo, risultati e una spinta ambientale importante, mentre il Milan sapeva di dover affrontare una gara di equilibrio, gestione ma soprattutto sacrificio, evitando di concedere spazi e mantenendo lucidità nei momenti chiave.

I rossoneri hanno sì sofferto per gran parte del primo tempo, ma non hanno mai dato la sensazione di perdere compattezza, mostrandosi essere ancora una volta una squadra consapevole dei propri mezzi. In una stagione così lunga e logorante, portare a casa un punto in un match del genere significa muovere la classifica senza lasciare ferite, mantenendo allo stesso tempo alto il livello di continuità. Non a caso, questo risultato allunga la striscia a 21 risultati utili consecutivi.

Allegri, la classifica e il vero obiettivo stagionale

È inevitabile guardare davanti e notare come il distacco dall'Inter sia ora di cinque punti, ma il messaggio lanciato da Allegri in conferenza stampa è chiaro e pragmatico: "Bisogna stare zitti e lavorare". Il focus, almeno per ora, è uno solo: centrare il quarto posto e la qualificazione in Champions League, tutto il resto verrà eventualmente dopo.

Nel frattempo punti come quello dell'Olimpico vanno messi in cassaforte, perché magari non fanno rumore oggi, ma domani potrebbero valere oro.