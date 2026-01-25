live mn Gasperini: "Maignan non è nuovo a queste cose. Pari beffa nei 90 minuti"

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, presente in conferenza stampa al termine di Roma-Milan.

Segui le sue dichiarazioni con il live testuale su MilanNews.it.

Anche il pari è una beffa?

"Sì, se guardiamo 90 minuti sì, ma per come si era messa la partita siamo contenti di averla pareggiata, perché a quel punto era difficile. Globalmente, siamo stati bravi, abbiamo fatto una ottima prestazione, contro la seconda forza del campionato. Al di là del risultato, quando ti esprimi in questo modo, devi comunque avere fiducia".

Complimenti alla squadra...

"Faccio i complimenti alla squadra e basta, perché abbiamo creato tanto con qualità e come volevamo, con giocate ricercate e senza spunto individuale, ma per coralità di gioco. Poi ci ha messo del suo Maignan, che non è nuovo a queste cose qui: non è fortuna, è un portiere molto forte".

Pellegrini?

"Le situazioni sono chiare da tempo: lui, Dybala, Celik, El Shaarawy sono tutti in scadenza e non mi sembra il caso di tirare fuori queste situazioni ora. L'importante ora è dare il massimo, perché viviamo del presente".

Se cambia la regola del fuorigioco, il suo gioco sarebbe più penalizzato?

"Perché dovrebbe essere penalizzato, scusi?! Ah, col nuovo fuorigioco. Beh, poi ci si adatta: l'importante è che sia chiaro".

Alla Roma non ha manca nulla?

"Lo dica lei, è convinto, va bene così, se è così convinto".

C'è ottimismo per lo Scudetto o ora l'Inter è troppo lontana?

"(ironicamente, ndr) Siamo consapevoli del fallimento. Ce la metteremo tutta per vincere lo Scudetto, dobbiamo sperare che anche l'inter crolli. Altrimenti niente, fallimento".