Allegri a Sky: "Dobbiamo essere più ordinati quando ci aggrediscono, Modric in calo? Io l'ho visto bene oggi.."

vedi letture

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan è intervenuto così a Sky Sport nel post gara di Roma-Milan. Ecco le sue considerazioni:

Sulla partita

"Nel primo tempo secondo me eravamo partiti bene, poi dopo una palla persa in uscita siamo andati un po' in confusione, anche perchè loro sono bravi a prenderti alto. Nel secondo tempo è stata un'altra gara, dove abbiamo fatto bene, il calcio però è anche questo, subisci un rigore contro e va così.."

Sul momento del Milan

"Abbiamo preso punti su Roma e Napoli, all'Inter non guardiamo, ora non ci deve interessare. Dico però che dobbiamo essere più ordinati nella partita, nell'intero match..".

Dove si può migliorare

"Nella qualità dei passaggi dobbiamo migliorare, fare di più. Quando l'avversario ti mette pressione devi stare un po' più sereno, come nel secondo tempo, infatti si era messa bene per noi".

Su Modric

"Più va avanti la partita più è un vantaggio di Luka, è un giocatore incredibile, ha dato ritmo nel secondo tempo con la Roma che è poi calata molto".

ROMA-MILAN 1-1

Marcatori: 62' De Winter (M), 74' Pellegrini su rigore (R)

LE FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Gilardi; Celik, Kone (58' Pisilli), Cristante, Wesley; Dybala (68' Pellegrini), Soulé (85' Venturino); Malen (68' Vaz). A disposizione: Vasquez, Gollini, El Aynaoui, Ferguson, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Lulli. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (46' st Athekame), Ricci (78' Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (68' Pulisic), Leao (68' Fullkrug). A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Fofana, Odogu, Jashari, Pavlovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Arbitro: Andrea Colombo della sezione di Como