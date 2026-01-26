De Winter con fiducia: "Siamo sulla strada giusta, speriamo di continuare così"

Nel post partita di Roma-Milan Koni De Winter, autore della rete del momentaneo vantaggio rossonero, è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare il risultato dell'Olimpico. Questo un estratto delle sue parole:

"Contro la Roma è sempre una partita difficile. Peccato per il rigore, però abbiamo fatto tutto per la vittoria. Ma alle volte il calcio è così". Contento per aver segnato il primo gol con la maglia del Milan. Dopo la Cremonese non abbiamo mai perso. Siamo sulla strada giusta, speriamo di continuare così".

LE PAROLE DI ALLEGRI NEL POST PARTITA DI ROMA-MILAN

"Il primo tempo sì, abbiamo sbagliato quattro palle a destra. Nel secondo tempo abbiamo avuto delle situazioni favorevoli, anche dopo l'1-0, in cui la sensazione era che fosse più facile per noi fare il 2-0 che subire l'1-1. Attaccanti? Tutti e quattro sono giocatori importanti. Nel momento in cui ho fatto le sostituzioni, Leao e Nkunku stavano crescendo: ma avevo bisogno di un saltatore e della cattiveria di Pulisic che poteva chiudere la partita. Poi come sempre penso una cosa e ne succede un'altra...".