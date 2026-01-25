Allegri a DAZN: "Lì dietro si sono raggruppate: ci vuole molta calma. Ricci? Molto meglio da mezzala"

Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-gara di Roma-Milan che tra pochi minuti si disputerà allo Stadio Olimpico.

Oggi stessa pressione del Como, come rispondi?

"Dovremo essere bravi. Quando giochi contro le squadre uomo su uomo, devi essere molto bravo a giocare tecnicamente e giocare alle spalle dell'avversario. Sono bravi e sono in buon momento, dovremo stare attenti"

Ci spiega la scelta di Ricci?

"È in un buon momento, più o meno tutti stanno bene: dei centrocampisti è quello più vicino a Modric e gli dà un po' più di libertà che può fare il vertice basso con più tranquillità. Momentaneamente fa molto meglio la mezzala che il centrale davanti la difesa"

Che sensazioni ha in questo Olimpico dove ha vinto tanto?

"La vita è bella perché è fatta di episodi e di combinazioni. Stasera abbiamo una partita molto difficile, cercheremo di ottenere un risultato positivo che ci consentirebbe di fare un passettino in avanti. Ha vinto la Juve e lì dietro si sono raggruppate. Ci vuole molta calma"

Si aspetta marcatura a uomo su Modric?

"Credo più o meno la stessa cosa. Quando è entrato col Lecce alla fine la prima cosa che hanno fatto è marcarlo a uomo. Bisogna essere bravi con gli altri a creare gioco"