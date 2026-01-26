Allegri spiega i cambi di Leao e Nkunku: "In quel momento mi serviva un saltatore e uno cattivo come Pulisic"

vedi letture

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il pareggio 1-1 in casa della Roma. Ecco un breve estratto delle sue dichiarazioni:

Troppi errori tecnici?

"Il primo tempo sì, abbiamo sbagliato quattro palle a destra. Nel secondo tempo abbiamo avuto delle situazioni favorevoli, anche dopo l'1-0, in cui la sensazione era che fosse più facile per noi fare il 2-0 che subire l'1-1".

Ora la rosa è più forte, soprattutto in attacco? Giudizio sui singoli?

"Tutti e quattro sono giocatori importanti. Nel momento in cui ho fatto le sostituzioni, Leao e Nkunku stavano crescendo: ma avevo bisogno di un saltatore e della cattiveria di Pulisic che poteva chiudere la partita. Poi come sempre penso una cosa e ne succede un'altra...".