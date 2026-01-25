live mn Roma-Milan (1-1): cala il sipario, finisce in parità all'Olimpico

90' + 4' | Cala il sipario. Roma-Milan finisce in parità: a De Winter ha risposto dal dischetto Pellegrini.

90' + 3' | Ultimo minuto di recupero con il Milan in possesso.

90' + 1' | Tentativo di testa di Fullkrug su cross di Rabiot. Il tentativo del 9 rossonero si è spenta però alta sopra la traversa di Svilar.

90' | Assegnati 4 minuti di recupero.

87' | Milan arroccato dietro, c'è da soffrire.

85' | Cambio nella Roma: fuori Soulé, dentro il giovanissimo Venturino.

82' | Grande azione personale di Bartesaghi, arrivato a calciare dopo essersi smarcato con un bel primo controllo. Bravo Ghilardi ad opporsi in scivolata.

79' | Cambio nel Milan: fuori uno stremato Ricci, dentro Loftus-Cheek.

78' | Momento di gara delicato, con il Milan che deve essere bravo nel gestire energie fisiche e mentali per evitare di soffrire troppo.

73' | GOL DELLA ROMA! Pellegrini glaciale dal dischetto contro Maignan, che a differenza dell'andata non neutralizza il rigore.

73' | Ammonito Maignan per perdita di tempo prima del calcio di rigore della Roma.

72' | Calcio di rigore per la Roma. Errore di Bartessaghi, che ha colpito con il braccio la ribattuta di Celik.

70' | Ammonito Modric per perdita di tempo con il pallone.

69' | Doppio cambio anche nella Roma: fuori Dybala e Malen, dentro Vaz e Pellegrini.

68' | Doppio cambio nel Milan: fuori Leao e Nkunku dentro Fullkrug e Pulisic.

65' | Immediata la reazione della Roma, con il solito Malen che conquista un calcio d'angolo dopo che la sua conclusione è stata ribattuta da De Winter.

62' | GOOOOOOOOL DEEEEEEL MILAAAAAAAAAAN!!! Calcio d'angolo perfetto del Diavolo, con De Winter che ha sfruttato nel migliore dei modi il traversone di Modric, anticipando tutti e trafiggendo Svilar.

60' | Fase della gara dove il Milan sta provando a prendere campo e fiducia dopo un'ora di gioco non semplice.

58' | Cambio forzato nella Roma: fuori Koné, infortunatosi, dentro Pisilli.

55' | Secondo cartellino giallo tra le file del Milan: ammonito Athekame, che avrebbe potuto tranquillamente farne a meno di questa sanzione.

51' | Ammonito Rabiot per un intervento in ritardo su Svilar.

49' | Prima opportunità per il Milan. Grande giocata di Bartesaghi, che dopo diversi metri palla al piede ha servito Rabiot che ha costretto Svilar a un bell'intervento.

47' | Stop e conclusione di Malen dal limite dell'area. Bravo Tomori a contrapporsi.

45' | Si riparte all'Olimpico.

Cambio nel Milan prima dell'inizio della ripresa: fuori un sottotono (e non al meglio) Saelemaekers, dentro Athekame.

------

Primi 45 minuti di sofferenza totale per il Milan di Massimiliano Allegri, che non è praticamente mai riuscito ad affacciarsi dalle parti di Svilar. Dominio tecnico e territoriale della Roma, che avrebbe sicuramente meritato di più, ma tra la formazione giallorossa e il gol si è contrapposto il solito, grande, immenso Maignan, protagonista di diverse parate importanti, l'ultima su Celik allo scadere del recupero. Per vincere il Milan deve fare di più, anche perché quanto visto in questi primi 45 minuti non è per niente sufficiente, neanche per tornare a Milano con un pari.

------

45' + 1' | Fine primo tempo. Che fatica per il Milan!

45' + 1' | Ancora, sempre, miracolosamente Maignan. Fantastico l'intervento del portiere rossonero, di puro istinto, sul colpo di testa di Celik,

45' | Assegnato un minuto di recupero

45' | Cross di Celik dalla destra, Maignan in due tempi non riesce a bloccarla rischiando che Soulé ne possa approfittare. Bravo Nkunku ad allontanare la sfera.

42' | Doppia opportunità per la Roma. Nella prima provvidenziale Modric in scivolata su Celik, mentre nella seconda, dopo l'ennesimo errore di Saelemaekers, Soulé di destro l'ha spedita alta sopra la traversa.

40' | Tanti gli errori tecnici e di precisione della formazione di Massimiliano Allegri in questa prima frazione di gioco.

36' | Il Milan prova a chiudere in crescendo in primo tempo, ma la Roma continua a spingere forte.

32' | Ancora Malen pericoloso. L'olandese ha questa volta provato una conclusione da posizione defilata, bravo ancora una volta Maignan a respingere coprendo il proprio palo.

30' | Roma in gestione nella palla in attesa di trovare il varco giusto per fare male al Milan, che nel frattempo si difende.

28' | Bravo De Winter a chiudere su Celik, che dopo un rimpallo vincente con Bartesaghi era entrato in area di rigore in maniera pericolosa.

24' | Partita fino a questo momento molto complicata per il Diavolo, che ancora non è riuscito a rendersi pericoloso.

19' | Occasione clamorosa per la Roma, con Malen che a pochi passi da Maignan spreca la palla del possibile vantaggio spendendola al lato.

17' | È come se il Milan si stesse adattando alla Roma in questo momento della gara, con i giallorossi che attaccano andando fortissimo.

13' | Bel calcio di punizione di Dybala dalla trequarti, con Malen che ha saltato e sovrastato Bartesaghi non trovando però lo specchio della porta.

12' | Milan in apnea totale. La Roma a trazione anteriore con la difesa rossonera costretta ad abbassarsi ed alzare il livello di attenzione.

7' | Recupero alto, agressivo, di Ghilardi, con la Roma che ha costruito un'azione che ha portato Koné alla conclusione dal limite dell'area. Bravo Maignan a dire no al connazionale prima e poi a Malen sulla ribattuta.

5' | Dopo un avvio frenetico i ritmi di gara si sono abbassati con il Milan che cerca di fare la partita con il possesso palla.

2' | Pronti, via, subito il primo tiro in porta della partita, con Malen che di sinistro ha cercato di impensierire Maignan.

1' | Si parte all'Olimpico, è cominciata Roma-Milan.

------

Amici ed amiche di MilanNews.it buona domenica sera a tutti voi e benvenuti allo stadio "Olimpico", dove fra poco meno di un quarto d'ora andrà in scena Roma-Milan, sfida valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A Enilive.

Vincere per sfruttare la sconfitta del Napoli a Torino contro la Juventus, allungare proprio sulla formazione giallorossa in classifica e restare a 3 punti di distanza dall'Inter capolista. È questo l'obiettivo del Diavolo di Massimiliano Allegri, che comunque si troverà difronte ad una squadra particolarmente in forma che in questa stagione, davanti al proprio pubblico, ha perso solo in tre occasioni in questo campionato. Per questo motivo, complice anche l'alto tasso tecnico in campo, la partita di stasera si pronostica essere ricca di emozioni e colpi di scena, che vi invitiamo a seguire con noi grazie al nostro live testuale. Restate con noi!!!

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ROMA-MILAN

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Gilardi; Celik, Kone, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. A disposizione: Vasquez, Gollini, Pellegrini, El Aynaoui, Ferguson, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Pisilli, Lulli, Vaz. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci,Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Loftus-Cheek, Fullkrug, Pulisic, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Pavlovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.