Mancini: "Il Milan ha un grandissimo portiere che ha fatto tante parate. All'inizio avevano cambiato delle cose..."

Gianluca Mancini, difensore della Roma, è presente in conferenza stampa al termine di Roma-Milan.

Partita simile all'andata?

"Noi abbiamo fatto ancora meglio, ci è mancato il gol nel primo tempo. Ma, come ha detto Gasperini, torniamo a casa più forti. Davanti avevamo una grande squadra, seconda in classifica, con un grandissimo portiere che ha fatto tante parate".

La Roma non vince gli scontri diretti...

"A livello di prestazioni abbiamo sempre fatto, ci è mancato il risultato. Ma fare peggio del girone d'andata è difficile, e oggi già abbiamo fatto un punto. Ma noi dobbiamo stare sereni, pensare a ciò che stiamo facendo. Poi quello che manca o non manca ditelo voi".

Rinnovo?

"Ho sempre detto che non c'è nessun problema. Sono io il primo ad essere entusiasta della Roma, sono felicissimo di indossare questa maglia".

Cosa vi ha detto Gasperini nel primo tempo?

"Quando prepari delle partite, lo fai in base all'avversario. Ma poi non sai cosa farà l'avversario. Il Milan aveva cambiato delle cose, Gasperini ci ha chiamato e mi ha detto come prendere le scalate di Nkunku, Leao e Rabiot".