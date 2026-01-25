Roma, Mancini: "È un pareggio che brucia. Ma quando vai sotto e la riprendi, va bene"

Gianluca Mancini, difensore della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il pareggio contro il Milan per 1-1. Le sue dichiarazioni complete.

A inizio gara aggiustamenti con Gasperini... Cosa vi ha detto?

"Avevamo preparato una scalata diversa. Quando iniziano le partite gli avversari si mettono in campo e il mister si è accorto che Rabiot e Leao venivano dalla mia parte e ci ha indicato come muoverci"

Un giudizio sulle preventive e su Ghilardi?

"Le preventive erano una costante che avevamo preparato, il Milan ha giocatori di gamba davanti e a centrocampo: io sono andato meno in fase offensiva. Vista la partita dell'andata, abbiamo cercato di non dare loro ripartenze e creare qualità con i nostri davanti. Ghilardi? Sempre detto che la nostra batteria di difensori è forte: sono stato anche io giovane, giocare all'Olimpico e a Roma è diverso. Ha avuto qualche mese di ambientamento: è veramente forte"

Primo pareggio della stagione...

"La partita, se vai a vederla, nel primo tempo lo abbiamo dominato: ci è mancato solo il gol. Nel secondo tempo il Milan è venuto fuori: mezzo tiro di Rabiot e poi ci hanno segnato. Quando vai sotto finirla in pareggio è sempre meglio non perderla. È un campionato tosto: un pareggio che va bene ma che brucia. Ma quando vai sotto se riesci a riprenderla è qualcosa che va bene"