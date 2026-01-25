Maignan con rammarico: "Un peccato non aver chiuso bene il nostro vantaggio"

vedi letture

Mike Maignan, portiere e capitano rossonero, è stato intervistato a DAZN al termine della gara tra Roma e Milan 1-1. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni complete, dopo essere stato votato MVP della gara.

"Siamo venuti qui per i 3 punti ma abbiamo trovato una squadra tosta e difficile: lo sapevamo, in casa loro. Abbiamo fatto gol nel secondo tempo ed è un peccato che non abbiamo chiuso per portarci a casa la partita. Rigore? Cosa deve fare Bartesaghi? Si taglia il braccio? La palla è vicina a lui e Celik calcia sulla sua mano. Poteva anche fischiare il secondo su Pulisic..."