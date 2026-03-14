Conceiçao: "Champions? La Juve è più forte di Roma e Como"
(ANSA) - TORINO, 13 MAR - "Dobbiamo vincere la partita contro l'Udinese, il nostro obiettivo è restare in alto e abbiamo le qualità per farlo": così l'attaccante della Juventus, Francisco Conceicao, in vista della gara contro i friulani. "Siamo più forti di Roma e Como, dobbiamo farlo vedere e lo abbiamo già dimostrato ultimamente - continua in conferenza stampa sulla corsa al quarto posto che vale la Champions, con i bianconeri che rincorrono le due rivali con un punto di ritardo - e dobbiamo vincere le partite che mancano: abbiamo le qualità per farlo, lavoriamo per questo". (ANSA).
Pubblicità
News
Corsa scudetto ancora aperta? Tovalieri: "Dopo questo turno avremo un'idea precisa. L'Inter è più forte, il Milan sta facendo un grande campionato"
Galli sicuro su Camarda: “Un anno con Di Francesco è un anno di formazione. L’importante è guardare avanti”
Le più lette
2 Galli sicuro su Camarda: “Un anno con Di Francesco è un anno di formazione. L’importante è guardare avanti”
4 Corsa scudetto ancora aperta? Tovalieri: "Dopo questo turno avremo un'idea precisa. L'Inter è più forte, il Milan sta facendo un grande campionato"
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
ESCLUSIVE MN
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Ambrosini: "Il mio Milan è irripetibile, nuovi Ambrosini non ne vedo. Scudetto? Milan, fatti trovare pronto in caso di scivoloni nerazzurri"
Nella comfort zone, Leao ritrova la Lazio: contro i biancocelesti Rafa vanta una media gol-assist impressionante
Franco OrdineSenza Rabiot guai in vista. La differenza tra fischi e cori. Il petto è di Doveri non di Ricci
Carlo PellegattiIl derby di Pervis, The Pelvis. Che campione, Shunka Wakan. André? Il Milan ha Comotto!
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com