MN - Sheva elogia Rafa: "Leao molto disponibile a cambiare ruolo: ci sta provando"

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Oggi a Milano si svolge il World Legends Padel Tour 2026, evento che ha raccolto in città tanti ex campioni del calcio e non solo: tra questi anche l'ex attaccante rossonero Andriy Shevchenko che questa mattina ha fatto visita anche alla squadra di Massimiliano Allegri al centro sportivo di Milanello. L'inviato di MilanNews.it ha intervistato, insieme al resto della stampa presente, proprio la leggenda ucraina. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Come valuti Leao? È un attaccante? È un esterno?

“Il suo ruolo naturale è sicuramente esterno, ma è stato disponibile ad adattarsi in quel modo, è stato molto disponibile a cambiare ruolo. Poi, qualche volta ha funzionato, qualche volta meno e qualche volta di più. L’atteggiamento che ha fatto vedere è che si è messo a disposizione della squadra. Il mister gli chiede in campo di interpretare certe situazioni da attaccante. Lui ci sta provando. È importante che la squadra a questo punti giochi e faccia risultati”.