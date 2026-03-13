MN - Dida: "Conosco il desiderio di vincere di Maignan: averlo in spogliatoio è perfetto"

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Oggi a Milano si svolge il World Legends Padel Tour 2026, evento che ha raccolto in città tanti ex campioni del calcio e non solo: tra questi anche l'ex attaccante rossonero Andriy Shevchenko che questa mattina ha fatto visita anche alla squadra di Massimiliano Allegri al centro sportivo di Milanello. L'inviato di MilanNews.it ha intervistato, insieme al resto della stampa presente, l'ex portiere rossonero Nelson Dida. Un estratto delle sue dichiarazioni ai nostri microfoni.

Cosa vuol dire per il Milan avere un portiere come Maignan?

“Lui è bravissimo, una bravissima persona. L’ho conosciuto quando ero il suo allenatore dei portieri, conosco il suo carattere, il suo desiderio di vincere. Avere in spogliatoio uno come lui è perfetto, è una persona perbene, gli piacciono le cose fatte bene, è una cosa positiva per il Milan”.