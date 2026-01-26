Roma, Gasperini elogia il Milan: "Non è fortuna quando difendono così, hanno capacità"
Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma commenta così la prestazione del Milan contro i giallorossi. Ecco un brevissimo estratto:
"Il Milan è una squadra così, sono bravissimi a chiudersi e a ripartire, ma non è solo fortuna, sono bravi a giocare così, con attenzione. Poi è stato molto bravo anche Maignan, a cui vanno i miei complimenti. Quando uno è bravo bisogna dirlo..".
