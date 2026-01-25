Roma, giallorossi in un fortino all'Olimpico: la squadra di Gasperini subisce pochissimi gol

Il Milan è pronto alla delicatissima trasferta di Roma, in programma questa sera alle 20.45 all'Olimpico, in un clima ostico e difficile ma che, si sa, spesso può essere motivo di carica ed esaltazione. I rossoneri di Allegri, dopo la vittoria casalinga contro il Lecce dovranno affrontare una Roma in salute reduce dal bel successo in Europa League contro lo Stoccarda.

La Roma ha vinto ciascuna delle ultime tre sfide di campionato senza subire gol; i giallorossi potrebbero infilare una serie di quattro successi consecutivi tenendo la porta inviolata nel parziale per la prima volta nella competizione da settembre-ottobre 2013 (sette di fila in quel caso, sotto la gestione di Rudi Garcia).

LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Colombo
Assistenti: Perrotti-Rossi M.
IV Ufficiale: Zufferli
VAR: Di Bello
AVAR: Abisso

DOVE VEDERE ROMA-MILAN
Data: domenica 25 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico di Roma
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision