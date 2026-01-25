Roma, giallorossi in un fortino all'Olimpico: la squadra di Gasperini subisce pochissimi gol
Il Milan è pronto alla delicatissima trasferta di Roma, in programma questa sera alle 20.45 all'Olimpico, in un clima ostico e difficile ma che, si sa, spesso può essere motivo di carica ed esaltazione. I rossoneri di Allegri, dopo la vittoria casalinga contro il Lecce dovranno affrontare una Roma in salute reduce dal bel successo in Europa League contro lo Stoccarda.
VERSO ROMA-MILAN: CURIOSITA' E STATISTICHE
La Roma ha vinto ciascuna delle ultime tre sfide di campionato senza subire gol; i giallorossi potrebbero infilare una serie di quattro successi consecutivi tenendo la porta inviolata nel parziale per la prima volta nella competizione da settembre-ottobre 2013 (sette di fila in quel caso, sotto la gestione di Rudi Garcia).
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Colombo
Assistenti: Perrotti-Rossi M.
IV Ufficiale: Zufferli
VAR: Di Bello
AVAR: Abisso
DOVE VEDERE ROMA-MILAN
Data: domenica 25 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico di Roma
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
