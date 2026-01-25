Stasera Roma-Milan, i convocati di Gasperini: out Rensch

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:48L'Avversario
di Enrico Ferrazzi

Il sito della Roma, avversario stasera del Milan nella sfida valida per la 22^ giornata di Serie A, ha pubblicato l'elenco dei convocati del tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini (out Rensch per una contusione al ginocchio sinistro): 

Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini

Difensori: Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli

Attaccanti: Ferguson, Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz

LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Colombo
Assistenti: Perrotti-Rossi M.
IV Ufficiale: Zufferli
VAR: Di Bello
AVAR: Abisso

DOVE VEDERE ROMA-MILAN
Data: domenica 25 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico di Roma
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it