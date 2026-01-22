TMW - Roma, piccoli problemi per Mancini e Ferguson dopo l'EL

di Manuel Del Vecchio

Dopo il netto 2-0 in Europa League contro lo Stoccarda, maturato nonostante Gasperini avesse effettuato un turnover piuttosto pesante, in casa Roma adesso c’è particolare attenzione per quanto riguarda le condizioni di Mancini e Ferguson in vista del match di domenica sera contro il Milan.

Il difensore centrale è uscito malconcio, riporta TMW, con un trauma contusivo al bicipite femorale, mentre l’attaccante ha accusato un minimo trauma alla caviglia sinistra. Al momento nessuno dei due desta particolare preoccupazione verso la sfida contro i rossoneri.