Inter, Luis Henrique: "Dobbiamo e vogliamo vincere, è una partita troppo importante"

Luis Henrique, esterno nerazzurro, ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Inter. Queste tutte le sue dichiarazioni:

Com’è questo derby?

“Dobbiamo e vogliamo vincere, è una partita troppo importante. Dobbiamo essere più cattivi, con più fiducia, e trovare la vittoria”.

Il duello con Estupinan:

“Io ho lavorato tanto, per essere qui ed aiutare l’Inter. Oggi devo lavorare forte fisicamente, sono pronto”.

La concorrenza con Dumfries:

“È molto importante, lui è un grande giocatore. Sono felice che sia tornato e che possa aiutare l’Inter. Se gioca e gioca bene ci aiuta, l’importante è vincere”.