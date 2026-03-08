Inter, Dimarco: "Prima di oggi eravamo a +10, che spiegazioni c’è da dare? Rigore... Almeno si poteva fare un check?”

Federico Dimarco ha parlato a DAZN dopo il derby perso contro il Milan. Le sue parole:

C’era rigore nel finale?

“Non l’ho neanche vista che ero dall’altra parte del campo, ero coperto. Non so neanche cosa dire. In tutte le partite ci sono episodi a favore e a sfavore. Vedendo dal video il braccio è largo, poi sta all’interpretazione dell’arbitro… Almeno si poteva fare un check?”.

Avete crossato troppo poco per Pio?

“Il Milan dopo il gol si sono abbassati tutti com’è normale che sia. Abbiamo creato troppo poco per fargli male, è questa la verità”.

Avete avuto troppo poca aggressività?

“Le partite sono tutte a sé. L’abbiamo preparata per essere un blocco medio. Ma quando vai sotto alzi il pressing. Sulla mia occasione l’ho presa troppo alta, non sono riuscita a tenerla bassa. Mi è rimbalzata male”.

Sulla reazione mancata:

“Secondo me quando prendiamo un gol facciamo fatica a reagire. Reagiamo ma non siamo cattivi. Poi gli scontri diretti… Cosa posso dire? Se otto mesi ci avessero detto che eravamo a più 7 nessuno ci avrebbe creduto. Bisogna essere più lucidi, bisogna mantenere la tranquillità e pensare a queste 10 partite che mancano”.

Vi fate domande su questo momento qua? Prima veemenza e carattere non mancavano. Ne parlate? Vi siete dati una spiegazione?

“No, anche perché è difficile darsi spiegazioni. Prima di oggi eravamo a +10, che spiegazioni c’è da dare? Stiamo facendo un grande campionato, la squadra è unita, bisogna rimanere sereni e tranquilli. Mancano 10 partite e abbiamo tutto nelle nostre mani”.