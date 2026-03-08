Inter, Chivu a CBS: "Derby dà sempre motivazione extra: non guardiamo la classifica"
Manca poco più di un'ora e mezza alla sfida di San Siro tra Milan e Inter. Il Derby, che inizierà alle ore 20.45, è valido per il 28° turno del campionato di Serie A Enilive e, lato Diavolo, mette punti in palio molto importanti per quanto riguarda la rincorsa della qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu, a poche ore dalla sfida, ha parlato ai microfoni dell'emittente americana CBS Sports. Le sue dichiarazioni.
Le parole di Chivu: "Non guardiamo la classifica, perché se guardiamo la situazione si suppone che non ci sia pressione. Ma è un derby, e sappiamo quanto sia difficile anche sul piano mentale. Milan-Inter è qualcosa che dà sempre una motivazione extra, e al tempo stesso ti porta a tirare fuori un sacco di energie. Sapete quanto i nostri tifosi tengano a questa partita, non è facile costruire qualcosa sul piano mentale con questa situazione. Sappiamo di dover giocare un derby e quindi faremo del nostro meglio per cercare di vincerlo. Saranno sei partite che l'Inter non riesce ad avere la meglio, quindi dobbiamo essere pronti".
