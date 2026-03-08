Inter, le scelte di Chivu: Thuram non convocato, Lautaro va in panchina
Tutto pronto a San Siro dove, tra pochi minuti, Milan e Inter si affronteranno nel Derby di Milano valido per il 28° turno del campionato di Serie A Enilive. Uno sguardo agli avversari dei rossoneri. Come riportato dalle formazioni ufficiali della gara, in casa Inter saltano all'occhio due novità. L'assenza di Thuram, nemmeno convocato e la presenza di Lautaro Martinez in panchina. Ciononostante il capitano nerazzurro non sarà della partita: ha voluto sedere in panchina ugualmente come segno di vicinanza ai suoi compagni.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Ricci, Jashari, Nkunku, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mhkitaryan, Dimarco; Esposito, Bonny. A disp.: J. Martinez, Di Gennaro, Acerbi, de Vrij, Dumfries, Carlos Augusto, Darmian, Calhanoglu, Sucic, Frattesi, L. Martinez, Zopolato, Lavelli. All. Cristian Chivu
