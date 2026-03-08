Como, Fabregas: "Col Cagliari la partita più complicata dell'anno"

(ANSA) - CAGLIARI, 07 MAR - "È stata la partita più complicata della stagione, una gara che segna per noi una grande crescita". Cesc Fabregas è molto soddisfatto della vittoria ottenuta a Cagliari. "È stata una partita matura e intelligente - spiega l'allenatore del Como - anche in un campo con l'erbetta alta un metro dove non si poteva fare il calcio che piaceva a noi.

Ma sono orgoglioso perché alla fine troviamo sempre bene la soluzione: arriviamo da una partita ogni quattro giorni. Eravamo un po' cotti. Non siamo preparati a un percorso con questi tipo di sforzi. Il Cagliari aveva giocato sabato, noi martedì, ecco perché abbiamo fatto sei cambi". "Il lavoro paga, i ragazzi imparano di partita in partita - conclude Fabregas - soprattutto con l'aiuto dei più esperti. Questi sono giovani che faranno una grande strada". (ANSA).